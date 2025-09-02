Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mardi 2 septembre

Bélier
Prenez le temps d'écouter un collègue en difficulté. Votre attention et votre soutien peuvent l'aider à surmonter une situation délicate.
Taureau
Un problème administratif ou judiciaire pourrait vous obliger à reporter certaines dépenses ou investissements.
Gémeaux
Prudence au volant ! Ne prenez pas la route si vous vous sentez fatigué
Cancer
Votre moral en baisse depuis quelque temps va remonter en flèche. Même si tout n'est pas parfait, les choses s'améliorent et vous retrouvez espoir et courage.
Lion
Une rencontre imprévisible pourrait survenir. Restez ouvert aux surprises. Elles apportent souvent de passionnantes aventures
Vierge
C'est une journée charnière, votre destin pourrait être soumis à des transformations inattendues, mais très positives.
Balance
Vos échanges avec vos proches seront plus directs et entiers. Et par conséquent bien plus efficaces !
Scorpion
Vous ne pourrez pas vous freiner pour dire ce que vous avez sur le cœur et ce au risque d'en froisser plus d'un.
Sagittaire
C'est une excellente journée pour révéler des secrets ou se poser en confident
Capricorne
On tentera de vous influencer en vous prenant par les bons sentiments. Ne croyez rien sur parole, aujourd'hui.
Verseau
Les mauvais souvenirs sont derrière vous, ce n'est pas en restant sur vos impressions négatives que vous avancerez.
Poissons
Votre patience va vous jouer des tours tout au long de cette journée. Vous n'avez qu'une envie vous reposer et vous détendre.
