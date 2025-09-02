Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mardi 2 septembre

Bélier

Prenez le temps d'écouter un collègue en difficulté. Votre attention et votre soutien peuvent l'aider à surmonter une situation délicate.

Taureau

Un problème administratif ou judiciaire pourrait vous obliger à reporter certaines dépenses ou investissements.

Gémeaux

Prudence au volant ! Ne prenez pas la route si vous vous sentez fatigué

Cancer

Votre moral en baisse depuis quelque temps va remonter en flèche. Même si tout n'est pas parfait, les choses s'améliorent et vous retrouvez espoir et courage.

Lion

Une rencontre imprévisible pourrait survenir. Restez ouvert aux surprises. Elles apportent souvent de passionnantes aventures

Vierge

C'est une journée charnière, votre destin pourrait être soumis à des transformations inattendues, mais très positives.

Balance

Vos échanges avec vos proches seront plus directs et entiers. Et par conséquent bien plus efficaces !

Scorpion

Vous ne pourrez pas vous freiner pour dire ce que vous avez sur le cœur et ce au risque d'en froisser plus d'un.

Sagittaire

C'est une excellente journée pour révéler des secrets ou se poser en confident

Capricorne

On tentera de vous influencer en vous prenant par les bons sentiments. Ne croyez rien sur parole, aujourd'hui.

Verseau

Les mauvais souvenirs sont derrière vous, ce n'est pas en restant sur vos impressions négatives que vous avancerez.

Poissons

Votre patience va vous jouer des tours tout au long de cette journée. Vous n'avez qu'une envie vous reposer et vous détendre.