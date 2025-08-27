En ce moment Coco Câline JULIEN DORE
Vos pronostics hippiques gratuits pour ce mercredi 27 août

Le grand steeple-chase de la ville de Deauville se court à l'hippodrome de Clairefontaine dans la 7ème course. Ils seront 13 au départ d'un parcours de 4 500 mètres.

Publié le 27/08/2025 à 05h39 - Par Laure
Vos pronostics hippiques gratuits pour ce mercredi 27 août

Apollinaire vous propose de jouer :

Le 4 Folly foot

Le 10 Golden park

Le 8 Jouvancelle

Le 2 Charmino

Le 3 Showly

Le 7 Fan d'apple's

Le 12 L'arrabiato

Le 6 The likely lad

Départ à 18h

