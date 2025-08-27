Vos pronostics hippiques gratuits pour ce mercredi 27 août

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 4 Folly foot
Le 10 Golden park
Le 8 Jouvancelle
Le 2 Charmino
Le 3 Showly
Le 7 Fan d'apple's
Le 12 L'arrabiato
Le 6 The likely lad
Départ à 18h
Le grand steeple-chase de la ville de Deauville se court à l'hippodrome de Clairefontaine dans la 7ème course. Ils seront 13 au départ d'un parcours de 4 500 mètres.
Apollinaire vous propose de jouer :
Le 4 Folly foot
Le 10 Golden park
Le 8 Jouvancelle
Le 2 Charmino
Le 3 Showly
Le 7 Fan d'apple's
Le 12 L'arrabiato
Le 6 The likely lad
Départ à 18h
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.