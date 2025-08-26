Vos pronostics hippiques gratuits pour ce mardi 26 août

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 3 Annabel's ghost
Le 9 Super Alex
Le 11 Sapristi
Le 5 Rimbault
Le 14 Lorenzo de Medici
Le 2 Dshingis ranger
Le 7 Ventosilla
Le 4 Woot city
Départ à 18h
Le handicap de la Manche se court à l'hippodrome de Deauville dans la 7ème course. Ils seront 15 au départ d'un parcours de 3 200 mètres (le 6 est non partant).
