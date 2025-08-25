Vos pronostics hippiques gratuits pour ce lundi 25 août

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 15 Favici pasmarick
Le 3 Glycina bella
Le 7 Grand sourire
Le 5 Falcom du bocage
Le 1 Gourou
Le 14 Galion
Le 8 Giant Madrik
Le 4 Gaudepsou
Départ à 18h
Le prix de Mortain se court à l'hippodrome de Vincennes dans la 7ème course. Ils seront 16 au départ d'un parcours de 2 850 mètres.
