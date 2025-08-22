Vos pronostics hippiques gratuits pour ce vendredi 22 août

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 7 Just de l'oison
Le 6 Journée rêvée
Le 8 Jet express
Le 11 L.A. boko
Le 5 Dragowski
Le 2 Dada del ronco
Le 1 Jaldo d'ocque
Le 13 Gasolin
Départ à 20h15
Le prix d'Argentan se court à l'hippodrome de Cabourg dans la 4ème course. Ils seront 13 au départ d'un parcours de 2 750 mètres.
