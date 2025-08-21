Vos pronostics hippiques gratuits pour ce jeudi 21 août

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 10 Chaldero
Le 5 Rakan
Le 9 Josephino
Le 14 Everstar
Le 7 Vcte de Jodelet
Le 1 Reverso
Le 12 Showpower
Le 2 Matt machine
Départ à 20h15
Le prix de Beaune se court à l'hippodrome de Deauville dans la 8ème course. Ils seront 16 au départ d'un parcours de1 500 mètres.
