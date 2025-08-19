Vos pronostics hippiques gratuits pour ce mardi 19 août

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 10 El pequenio
Le 2 Acto
Le 14 La ceiba
Le 8 Vivid
Le 4 Canneza
Le 6 Kodiacolor
Le 13 Luffy
Le 9 Krashov
Départ à 18h00
Le prix de Balleroy se court à l'hippodrome de Deauville dans la 8ème course. Ils seront 16 au départ d'un parcours de 1 600 mètres.
