Vos pronostics hippiques gratuits pour ce lundi 18 août

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 6 Dialla
Le 5 Maia star
Le 4 Masaiya
Le 3 Baltic empress
Le 9 Miyalaa
Le 10 Wedgewood pearl
Le 1 Rika de la vis
Le 14 Dschingis joy
Départ à 18h00
Le prix Deauville tattoo festival se court à l'hippodrome de Clairefontaine dans la 7ème course. Ils seront 15 au départ d'un parcours de 2 400 mètres (le 7 est non partant).
