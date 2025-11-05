Rouen. Gagnez 2 places de cinéma pour le Pathé Docks 76 de Rouen

En collaboration avec le cinéma Pathé Docks 76 de Rouen, Tendance Ouest vous offre 2 places pour assister à la séance de cinéma de votre choix.
Le Pathé Docks 76, c'est un cinéma ouvert toute l'année, 14 salles, des séances en Dolby et 3D ainsi que les indémodables Pop-corn.
Que ce soit pour voir un film d'action, d'animation, de superhéros, d'humour ou dramatique, vous pourrez sélectionner le genre souhaité suivant vos envies.
• Retrouvez toute la programmation du cinéma Pathé Docks 76 ICI
⇒ Pour tentez de gagner vos 2 places de cinéma, remplissez simplement le formulaire ci-dessous.
Tirage au sort le vendredi 7 novembre.
