Rouen. Gagnez 2 places de cinéma pour le Pathé Docks 76 de Rouen

Chaque mois, de Novembre 2025 à Juin 2026, Tendance Ouest vous fait gagner 2 places de cinéma pour le Pathé Docks 76 de Rouen.

Publié le 05/11/2025 à 09h00
En collaboration avec le cinéma Pathé Docks 76 de Rouen, Tendance Ouest vous offre 2 places pour assister à la séance de cinéma de votre choix.

Le Pathé Docks 76, c'est un cinéma ouvert toute l'année, 14 salles, des séances en Dolby et 3D ainsi que les indémodables Pop-corn.

Que ce soit pour voir un film d'action, d'animation, de superhéros, d'humour ou dramatique, vous pourrez sélectionner le genre souhaité suivant vos envies.

• Retrouvez toute la programmation du cinéma Pathé Docks 76 ICI

 

⇒ Pour tentez de gagner vos 2 places de cinéma, remplissez simplement le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort le vendredi 7 novembre.

