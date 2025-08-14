Vos pronostics hippiques gratuits pour ce jeudi 14 août

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 7 Nofix
Le 2 Alreyyah
Le 12 Aventino
Le 15 Hematite
Le 11 Mister Chang
Le 1 Apogeo
Le 10 Summer Sail
Le 4 Prince Aubois
Départ à 20h15
Le Sumbe Prix du Champ Durand se court à l'hippodrome de Deauville dans la 8ème course. Ils seront 16 au départ d'un parcours de 1 300 mètres.
