Vos pronostics hippiques gratuits pour ce mardi 12 août

Apollinaire vous propose de jouer :
Le 1 Wanderlust
Le 3 Good Speed
Le 5 Thinthread
Le 2 Larlib
Le 7 Seona
Le 11 Young And Proud
Le 6 Mino Galeste
Le 14 Samwest
Départ à 18h00
Le prix le Parisien (prix des Chenettes 2025) se court à l'hippodrome de Deauville dans la 7ème course. Ils seront 14 au départ d'un parcours de 1 900 mètres.
