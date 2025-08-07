En ce moment Atomic City U2
Insolite. Votre chien comme témoin de mariage ? C'est possible !

Insolite. A New York, il est désormais légal de proposer son chien comme témoin de mariage.

Publié le 07/08/2025 à 14h00 - Par Maxime Benetreau Trigatti
Insolite. Votre chien comme témoin de mariage ? C'est possible !
Les Etats-Unis nous surprendront toujours ! - Illustration

Les Etats-Unis nous surprendront toujours !

Depuis quelques semaines maintenant, vous pouvez vous marier et avoir comme témoin votre propre chien.

La juridiction de New York, mais aussi celle de la Californie ou encore du Texas, autorise maintenant votre animal de compagnie à devenir votre témoin officiel.

Pour authentifier l'acte de mariage, votre chien a seulement besoin de signer en apposant son empreinte, laissant une belle marque de coussinets dans le registre.

Les demandes affluent de plus en plus à New York pour que votre chien soit témoin, mais aussi invité d'honneur ou encore porteur d'alliance, une vraie marque d'affection entre l'animal et ses maîtres.

