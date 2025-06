[Photos] L'Aigle. Des personnes âgées se préparent pour une compétition de jeu vidéo

Agés entre 60 et 74 ans, Dominique Penchet, Valérie Nugues, Jacky Clain et Pierre Taurin participent à une compétition de bowling sur la Nintendo Switch : la Silver Geek. Ils sont accompagnés par l'association Petits Frères des Pauvres, qui lutte contre l'isolement des personnes âgées. "Ce sont des personnes âgées accompagnées par notre association qui ont souhaité intégrer le groupe et s'investir dans ce concours", explique Ophélie Clouard, coordinatrice de développement social pour l'association Petits Frères des Pauvres.

Le groupe de seniors est accompagné par l'association Petits Frères des Pauvres. - Yaëlle Hurel

S'initier et s'amuser

L'objectif de la compétition est de pallier la perte d'autonomie et l'exclusion numérique des personnes âgées, tout en initiant les seniors au jeu vidéo et au numérique. C'est aussi l'occasion pour les participants de s'amuser. "J'ai toujours aimé les jeux vidéo mais je ne pensais pas qu'on passerait le premier tour", confie Jacky Clain, 74 ans, qui fait partie de l'équipe. "La première fois que j'ai participé, c'était juste pour essayer puis ça m'a bien plu", poursuit Dominique Penchet, 60 ans, elle aussi membre du groupe.

L'objectif de la compétition Silver Geek est de rendre le numérique accessible à tous. - Yaëlle Hurel

Coachés par des jeunes de 16 ans

Après un premier tour du championnat à L'Aigle réussi, le groupe part ce vendredi 27 juin à Tours pour la phase interrégionale de la compétition où trois régions seront représentées (Normandie, Bretagne et Loire). Sous les conseils d'Adam Rouiller et de Romain Léger, deux jeunes de 16 ans en Service national universel, les quatre seniors ont assisté, lundi 23 juin, à leur dernier entraînement avant le grand départ.

"Lier à la fois les générations, mais aussi les jeux et les personnes âgées, c'est amusant et on passe des bons moments", sourit Adam Rouiller, coach depuis deux mois et demi. "C'est humain, on se sent vraiment très utile parce que ça leur fait plaisir. Quand ils sont aux ateliers ils sont heureux, on les voit sourire", rajoute son collègue Romain, arrivé il y a une semaine.

Le groupe est entraîné par Adam et Romain, deux jeunes en Service national universel. - Yaëlle Hurel

L'événement sera retransmis en direct, vendredi 27 juin de 14h à 16h30, sur la chaîne Twitch de Silver Geek.