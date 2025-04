Musique. Doechii dévoile le clip de son hit "Anxiety"

Doechii est la reine de ce début d'année 2025. Meilleur album rap pour Alligator Bites Never Heal lors des derniers Grammy Awards aux Etats-Unis, la chanteuse fait sensation dans le monde avec son hit Anxiety !

L'histoire de la chanson remonte à 2019. C'est cette année-là que l'artiste sort cette reprise de Somebody That I Used To Know de Gotye et Kimbra sur sa chaîne YouTube avant d'être samplée par le rappeur Sleepy Hallow en 2023. Le succès arrive un peu plus tard, notamment grâce aux réseaux sociaux où la musique est reprise en masse.

Le titre est actuellement le deuxième morceau le plus diffusé à la radio en France et cumule 15,7 millions d'écoutes. Doechii vient de publier le clip de Anxiety dans lequel on peut observer de nombreuses références, à commencer par un clin d'œil au clip original du chanteur belgo-australien Gotye.

On y voit aussi un hommage au film Shining avec les sœurs jumelles assises sur le canapé habillées en robe bleue mais aussi au clip de Thriller de Michael Jackson.

Doechii sera de passage en France lors du festival Rock en Seine le 21 août prochain.