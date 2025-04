Orne. Du théâtre pour sensibiliser les joueurs de football contre les discriminations

"Pour moi les homosexuels ont un problème dans leur tête", pouvait-on entendre dans la salle intercommunale du Mêle-sur-Sarthe, mercredi 16 avril. Pendant près de deux heures, cinq joueurs de l'Union sportive mêloise ont échangé avec les comédiens de la compagnie Le Trimaran à travers des saynètes de théâtre interactives. "C'était bien mais ça ne m'a pas fait changer d'idée", témoigne Antoine, 14 ans.

De son côté, Tristan, 14 ans lui aussi, tient un autre discours. "C'était intéressant, ça peut nous faire ouvrir les yeux, explique le jeune homme, qui a déjà entendu des insultes homophobes sur les terrains. Avec mon club, on est en rivalité avec certaines équipes. Je vais peut-être moins dire d'insultes car on ne sait pas comment peut réagir la personne en face", poursuit-il.

"Il y a encore du travail"

Commandé par la Fédération française de football, le dispositif Graine de sportifs a pour objectif de lutter contre toutes les discriminations, sur et en dehors des terrains. "Il y a encore du travail, confie la comédienne Justine Duvinage. Souvent, les joueurs disent que les insultes homophobes ne doivent pas être prises au sérieux, que c'est pour rigoler. Parmi eux, il y en a peut-être qui se questionnent sur leur sexualité et l'homophobie est l'une des premières causes de suicide chez les adolescents", poursuit-elle.

La compagnie Le Trimaran sillonne les routes de France pour sensibiliser les adolescents et jeunes adultes contre les discriminations. - Tendance Ouest

Après le spectacle interactif, les comédiens ont pris le temps d'échanger avec les joueurs sur ce sujet encore tabou dans le football. "On n'est pas là pour leur faire changer d'avis mais plutôt pour planter une graine qui pourrait leur faire prendre conscience que les mots ont de la valeur", conclut Justine Duvinage.