Près de Rouen. Station d'épuration Emeraude : comment expliquer l'incendie de dimanche ?

Les causes du départ de feu qui a touché la station d'épuration Emeraude, basée à Petit-Quevilly, près de Rouen dimanche 13 avril, ont été identifiées.

Dans un communiqué, Meropur, filiale de Suez, qui exploite cette station traitant les eaux usées de Rouen, indique que cela provient de la vis de relèvement des eaux décantées n°2, et que cet équipement a été consigné. Deux autres vis, la n°1 et la n°3, essentielles au fonctionnement de la station, "sont toujours opérationnelles et ont permis une reprise rapide du traitement après l'accord des pompiers".

Aucune pollution

Le départ de feu a été repéré dimanche 13 avril à 15h40. Les pompiers étaient sur place dès 16h30 et le feu éteint à 17h.

Meropur indique qu'aucun rejet dans le milieu naturel n'a eu lieu, même si l'alimentation électrique a été temporairement coupée pendant l'intervention. "Les effluents ont été redirigés vers un bassin tampon de 21 000m3", précise le communiqué.

La station d'épuration Emeraude assure le traitement des eaux usées de 28 communes de l'agglomération de Rouen, de six communes associées, des premières eaux de pluie et de certains effluents industriels, précise la Métropole.