Chailloué. Le parc d'immersion Rustik entame sa cinquième saison

L'ambiance médiévale et fantastique envahit de nouveau les 40 hectares du parc Rustik, à Chailloué (Orne). Depuis sa réouverture samedi 29 mars, le domaine attire chaque jour plusieurs dizaines de visiteurs. "C'est extraordinaire, on vient ici depuis environ un an, témoigne Hélène Bontemps, qui est venue en famille. C'est très immersif, on se sent bien ici car c'est un milieu qui nous plaît", poursuit-elle.

Des nouveautés pour "attirer les locaux"

Pour la première fois, le parc Rustik propose un pack découverte à 12 euros pour les personnes qui hésitent à se lancer dans l'aventure. "Le parc est connu par des personnes qui viennent de loin mais on s'est rendu compte que nos voisins, qui habitent à 5 ou 10 kilomètres, ne savent pas que l'on existe, explique Julien Prevost-Merlin, le créateur du parc. Payer le prix d'une entrée complète sans savoir ce qu'il y a dans cette ancienne carrière, ça peut être inquiétant. Avec ce pack découverte, l'idée est de proposer une visite guidée du royaume pour donner envie aux locaux de se lancer dans l'aventure", poursuit-il.

"Les histoires évoluent"

Cette année, le parc Rustik a retravaillé son aventure et propose un total de 56 quêtes. Selon le mode de jeu, l'accomplissement d'une quête peut se faire en une journée ou une demi-journée. "Les gens ne viennent rarement qu'une seule fois, on a un très fort taux de satisfaction de nos clients, sourit Julien Prevost-Merlin. Les histoires évoluent de saison en saison, les visiteurs veulent découvrir les autres quêtes", poursuit-il.

Face à l'affluence croissante de visiteurs venant de loin, le parc a également structuré son offre d'hébergement avec de nouvelles chambres immersives.

Pratique. Pour participer à une aventure, rendez-vous sur le site rustik.fr.