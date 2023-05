Orne. Julien Prévost-Merlin, l'enchanteur du parc Rustik

À voir pétiller son regard bleu acier, et s'agiter ses mains quand il évoque l'aventure du parc Rustik, on comprend vite que Julien Prévost-Merlin est un passionné. Un passionné doublé d'une âme d'enfant, qui n'a jamais renoncé à ses rêves, quitte à créer de toutes pièces le terrain de jeu qu'il leur fallait pour s'épanouir. C'est comme ça qu'il a lancé il y a deux ans dans les anciennes carrières de Chailloué ce parc à thème immersif : le visiteur y revêt un habit médiéval et devient pour quelques heures un aventurier qui doit mener des quêtes dans un univers fantastique… Un concept qui n'a pas encore d'équivalent et qui semble avoir trouvé son public, puisque 60 % des dates de "Veilleurs " - la version "intensive" de la visite, destinée aux plus de 16 ans – sont déjà réservées en ce début de saison.

Scénarisation de l'aventure

"Ce que je fais aujourd'hui, j'ai commencé à le faire pendant les vacances que je passais petit chez ma grand-mère, se souvient Julien Prévost-Merlin. Nous étions six cousins du même âge, et quand elle nous recevait chez elle, dans la région du Havre, elle ne se contentait pas de balades en forêt, mais organisait pour nous des tas de chasses au trésor et autres jeux grandeur nature. Cette scénarisation de l'aventure me plaisait énormément." Un univers que le jeune garçon continue d'approfondir avec les jeux vidéo et les RPG – jeux de rôle - puis en fréquentant les fêtes médiévales qui sont alors en plein développement. "C'est là que j'ai découvert leur puissance d'attraction. Quand on sait qu'un festival comme Cidre & Dragon peut attirer 100 000 personnes en deux jours, et que celles-ci sont prêtes à y dépenser des sommes pharaoniques, on devine qu'il y a un marché pour le médiéval et le fantastique !"

"Ma maison n'était pas assez grande pour faire des cabanes pour mes garçons"

Mais c'est quand il est devenu papa que le déclic Rustik a vraiment eu lieu : "Avec ma femme, nous étions tombés amoureux de l'Orne et avions acheté une belle maison en forêt d'Ecouves. Mais elle n'était pas assez grande pour les cabanes que j'imaginais pour mes garçons. Je me suis alors mis en quête d'un terrain, que je m'imaginais louer à d'autres papas pour qu'ils puissent aussi en profiter." De là à fonder un parc d'attractions, il n'y a qu'un pas quand on a l'énergie de Julien.

Une équipe éclectique

Aujourd'hui, dès qu'ils le peuvent, Sandrine, son épouse, et leurs deux fils de 8 et 5 ans, rejoignent "Firmin" dans le parc, puisque c'est ainsi que s'appelle leur papa dès qu'il franchit les portes du Royaume de Terevorn, le monde imaginaire de Rustik… Tout récent quand est survenue la pandémie de Covid-19, le jeune parc a passé sans faillir l'épreuve du confinement, contrairement à certains de ses concurrents : "Ni trop petit, ni trop gros, le parc avait la bonne taille pour passer entre les mailles du filet." Aujourd'hui, Julien a embarqué dans son sillage toute une équipe éclectique, au sein de laquelle chacun se partage entre le fonctionnement de l'entreprise au quotidien et son personnage d'autochtone du Royaume aux horaires d'ouverture du site… En homme qui vit à 100 à l'heure, Julien regarde sa montre. Depuis début avril, il est reparti pour une nouvelle saison d'aventures !