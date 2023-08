Chailloué. Pour son 10 000e visiteur, le parc RustiK offre un pass gratuit à vie à une famille de Flers

Une belle histoire dans l'Orne. La famille Sellier habite Montsecret près de Flers et fait parfois une heure de route pour venir passer une journée dans le parc à thème immersif RustiK, installé à Chailloué près de Sées. Conçu comme un jeu de rôle grandeur nature sur un domaine de plus de 40 hectares, il s'agit de l'un des seuls parcs de son genre en Europe.

Mercredi 16 août, Arthur et Julie Sellier, accompagnés de leurs six filles âgées de 2 à 14 ans, venaient pour la huitième fois en famille dans cet univers médiéval fantastique. En arrivant sur le site ce matin-là, une surprise : "Vous êtes les 10 000e visiteurs du parc".

Une famille de passionnés

Pour célébrer ce pallier atteint, le créateur de RustiK, Julien Prévost Merlin, a offert à la famille un pass gratuit valable à vie pour profiter des aventures du Royaume, "ce qui est génial", sourit Arthur Sellier. "On n'en revient pas, c'est un cadeau incroyable et on va revenir très souvent. On va presque habiter ici !"

Ce qui n'est qu'une blague n'est pas impossible puisque le parc propose de dormir sur le domaine, mais aussi parce que la famille est avide de cet univers. "Avant de se connaître, mon épouse et moi étions déjà passionnés de fantasy et de jeux de rôle, et nous l'avons transmis à nos enfants qui maintenant se régalent autant que nous", explique Arthur. Un cadeau parfait pour cette famille qui doit bientôt accueillir un nouvel enfant.