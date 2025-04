Bilan du 1er avril. Les meilleurs poissons d'avril en Normandie qui ont piégé tout le monde !

Chaque année, le 1er avril est l'occasion pour les villes, les marques et même les institutions de rivaliser d'inventivité pour piéger le public avec des canulars plus ou moins crédibles. Une tradition bien ancrée qui amuse autant qu'elle surprend… et à laquelle même les journaux locaux se prêtent volontiers (coucou La Manche Libre) ! Voici une sélection des meilleurs poissons d'avril qui ont circulé en Normandie cette année !

1. Sophie la girafe en cavale

A Saint-Jouin-Bruneval (Seine-Maritime), la Ferme des Falaises a annoncé une disparition insolite : Sophie, leur girafe recueillie après des années passées dans un cirque, aurait réussi à s'échapper de son enclos ! Une alerte a été lancée pour ne pas l'effrayer et permettre son rapatriement en douceur. Faites un petit tour dans la section commentaires, où les habitants ont eux aussi témoigné (parfois en images et en montages inventifs) du passage de la girafe près de chez eux.

2. Auchan revient aux francs

L'hypermarché Auchan de Montivilliers a frappé fort en annonçant une opération à la fois nostalgique et insolite (en plus d'être très très peu pratique) : "A l'occasion de la Semaine de l'ancienneté, retour dans le passé !" Du 1er au 6 avril, seuls les caddies alimentés en pièces de 10 francs fonctionneraient…

3. Une Eau normande au goût… pur terroir !

La marque Cherwood a présenté en grande pompe sa nouvelle eau minérale "100% normande". Une eau "sans pommes, sans houblon", mais avec "un sacré caractère normand". Disponible en série ultra-limitée, mais malheureusement… inexistante ! On est presque déçus.

Une publication partagée par 𝙲𝚑𝚎𝚛𝚠𝚘𝚘𝚍 (@cherwood_officiel)

4. Argentan remplace ses tondeuses par des moutons

Dans une démarche écologique, la ville d'Argentan aurait décidé d'entretenir ses ronds-points avec un troupeau de moutons à la place des tondeuses ! Les automobilistes étaient invités à ralentir en cas de traversée… Un poisson d'avril qui aurait presque pu être vrai !

5. Le Prince Albert veut racheter ses terres dans la Manche

Une fake news de haut niveau de la part de nos confrères de La Manche Libre : plusieurs communes du centre-Manche auraient accepté de se "(re)vendre" à la principauté de Monaco pour renflouer leurs finances ! "Nous n'allons pas devenir monégasques, c'est juste le propriétaire des lieux qui change" : rien de tout cela n'était vrai, mais l'histoire était bien ficelée, sur fond d'histoire et de politique.

6. Fuite dans la salle d'entraînement du STB Le Havre : les joueurs délocalisés

Une fuite massive d'eau aurait inondé la salle d'entraînement du STB Le Havre, obligeant les joueurs à s'entraîner dans un gymnase improvisé. La photo de la salle à moitié remplie d'eau a semé le doute parmi les supporters… mais il ne s'agissait que d'un habile montage !

7. L'arrêté choc de Deauville : Fini les claquettes sur les planches !

La ville de Deauville aurait pris une décision radicale : interdire les tongs et claquettes pour "préserver l'image chic" de la station balnéaire. Des panneaux "chaussage correct exigé" devaient être installés, et des agents municipaux veilleraient à la tenue des visiteurs. La sanction ? Une expulsion immédiate des lieux !

Vous y avez cru ? On l'espère bien ! Ce poisson d'avril signé Tendance Ouest a (beaucoup) fait réagir, et a même été repris ! Comme quoi, ça ne vous semblait pas si impensable… Mais pas d'inquiétudes, vous pourrez toujours arborer fièrement vos sandales et autres tongs en plastiques sur les planches, qui appartiennent au domaine public ! Finalement Deauville c'est aussi chic que la terrasse de McDo : "Venez comme vous êtes !"