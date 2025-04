Place du commerce. Droguerie Q.Deconihout, Optic 2000 et snack-bar solidaire... Du nouveau dans l'agglo de Rouen

Trois nouveaux commerces à découvrir ? La droguerie rouennaise Q.Deconihout s'est installée à Rouen, une nouvelle boutique Optic 2000 a ouvert à Pissy-Pôville et l'association La Marcotte a ouvert un nouveau service à Petit-Couronne.

Droguerie, opticien et seconde main

Le chausseur Rimini situé au 43 rue Grand-Pont à Rouen a été remplacé par Q. Deconihout, droguerie rouennaise. A l'image de la droguerie Deconihout rue du Gros-Horloge, qui fermera courant mai, on y retrouve savons, produits de bricolage, de cuisine, teintures, etc. en rayon. Elle est ouverte le lundi de 14h à 19h, du mardi au samedi de 10h à 19h avec une pause le midi de 12h à 13h. Du côté de Pissy-Pôville, une nouvelle boutique Optic 2000 a ouvert dans la zone commerciale de Barentin. Les clients du nouveau magasin bénéficient de l'expertise de deux opticiens diplômés du lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 19h. Enfin, l'association La Marcotte vient d'ouvrir au sein de sa ressourcerie, située au 72 rue Aristide Briand à Petit-Couronne, un snack-bar, en plus de proposer des produits de seconde main.