Rouen. Run and visit : une fusion originale entre sport et patrimoine pour bouger en ville

Le Run and visit mêle, comme son nom l'indique, la pratique sportive du running et la visite touristique. Ce concept original a été créé en 2018 par Laurence Catel à Rouen. Elle revient sur ce format.

Comment le run and visit a-t-il évolué ?

"Chaque année, je propose quatre à cinq nouveaux thèmes. Chacun d'eux se décline sous forme d'une session running et de deux sessions de marche rapide. Certains sont en lien avec le calendrier d'animations de la ville comme la fête du ventre, l'Armada ou les fêtes Jeanne d'Arc, avec l'histoire locale et les stars rouennaises : Flaubert, Arsène Lupin, les Vikings… Pour 2025, le calendrier est déjà établi jusqu'à septembre. Il y a toujours beaucoup d'attente de la part des Rouennais. Chaque année, près de 700 participants réservent via l'office du tourisme."

Quelles sont les nouveautés en 2025 ?

"J'ai choisi de préparer un circuit sur l'Odyssée. De nombreux décors en ville font écho à la mythologie et c'est un bon moyen de faire le lien entre eux. Le format Run and visit évolue également dans sa forme, car pour Rouen Littéraire par exemple, il y aura des lectures de textes d'auteurs, de Flaubert à Bussi. Ces extraits, en lien avec Rouen, mènent les participants d'étape en étape. Ce sont des visites basées sur l'interaction, le jeu et l'observation. Et je prépare aussi un nouveau circuit sur Corneille."

Quelle est l'originalité

du circuit sur les pas de Corneille ?

"Ce circuit nous permet de replacer l'auteur rouennais dans le contexte historique. La visite ressuscite la vie rouennaise au XVIIe siècle. On passera près de son ancienne église paroissiale et à l'emplacement du jeu de paume des Braques où se produisaient de nombreuses troupes théâtrales. On évoquera aussi les élites de l'époque Racine, Pascal et Fontenelle et on découvrira une facette méconnue de Corneille, un provincial qui reste un parvenu. Cette visite très accessible a pour ambition de donner envie de redécouvrir l'auteur."

Laurence Catel souhaite titiller la curiosité de ses auditeurs et leur donner envie de relire Corneille à travers son circuit. - Elodie Laval

Pratique. Sur les pas de Corneille : 5 et 19 avril en marche, le 12 en footing. RDV à 9h à Planète bien-être à Rouen. 9€. Résa sur visiterouen.com.