Rouen. La Fête du ventre, rendez-vous des gourmands : "Favoriser les découvertes gustatives"

Après Rouen conquérant, ce sont Les Vitrines de Rouen qui organisent cette année la 25e édition de la Fête du ventre, fidèle à l'ADN du festival. Fabrice Antoncic, président de l'association, nous présente ce nouvel opus.

Comment s'est organisée

la passation ?

"Notre association organise de nombreuses animations au fil de l'année comme la course des garçons de café ou les Fêtes Jeanne d'arc. Depuis des années, Rouen conquérant conçoit et organise la Fête du ventre, ce festival emblématique de Rouen. Les Vitrines de Rouen, association qui représente plus de 500 commerces rouennais, collaborent depuis longtemps avec Rouen conquérant et c'est en douceur que la passation s'est effectuée, de nombreux bénévoles de Rouen conquérant participant encore activement à la mise en place du festival. Nous avons souhaité une 25e édition fidèle à l'image de la Fête du ventre, avec un retour à ses origines."

Quel est l'ADN du festival ?

"Il vise à mettre en avant le savoir-faire des producteurs normands. Seuls les commerces de bouche sont conviés cette année. L'événement favorise le lien direct entre producteur et consommateur. La Fête du ventre est conçue comme un immense marché avec plus de 230 exposants grâce auxquels les festivaliers peuvent déguster des produits phares de notre gastronomie et des produits plus insolites. Le festival favorise les découvertes gustatives et met l'accent sur la qualité des produits. Pour cette édition, il n'y aura pas de thème fédérateur autre que la gastronomie normande !"

Quelles sont les animations prévues ?

"Cette année, conjointement à la Fête du ventre, la Ville organise Rouen à table !, avec de nombreuses animations populaires disséminées un peu partout en centre-ville comme un petit-déjeuner géant, une battle de chefs ou un cours de cuisine par l'école Fauchon. Sur la Fête du ventre elle-même, on retrouve comme d'habitude des troupes musicales en déambulation, la mini-ferme place Foch, mais aussi un village cauchois place du Vieux-Marché !"

Pratique. Les 12 et 13 octobre de 10h à 19h. Quartier du Vieux Marché. Gratuit. visiterouen.com.