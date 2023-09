Seine-Maritime. Course des serveuses et garçons de café : un Rouennais vise à nouveau le titre

Tablier, dossard et plateau en main. Dimanche 10 septembre, les serveuses et serveurs devront parcourir une étape d'environ deux kilomètres dans les rues du centre-ville de Rouen, dans un temps record, à l'occasion de la désormais traditionnelle course des serveuses et garçons de café organisée par l'association commerçante Les Vitrines de Rouen.

Pas question de laisser une seule goutte tomber du plateau, sous peine de perdre des points. Chaque serveur et serveuse doit apporter trois consommations : une boisson gazeuse, un apéritif anisé et un café, en évitant de perdre du contenant autant que faire se peut. Les participants maladroits peuvent ainsi recevoir entre 15 et 30 secondes de pénalités, voire être disqualifié à la fin de la course, si le plateau est vide par exemple.

Un troisième titre ?

Raphaël Bénard, 24 ans, fait partie des favoris à Rouen. Il a déjà remporté les deux éditions précédentes, lorsqu'il travaillait dans le restaurant Chez Pascaline en 2021, puis Chez Ginette pour l'édition suivante. Cette année, il représente la Maison Gueret 1880, et compte bien repartir avec un troisième titre, bien qu'il se soit un peu éloigné de la profession de serveur. "Moi, je suis monté un peu dans les bureaux… Mais c'est un moment festif pour tout le secteur hôtelier, donc à la Maison Gueret, on invite tout le monde à participer", explique-t-il. Les secrets de sa réussite ? Une bonne hygiène de vie. "C'est la direction qui m'a mis un peu en avant comme je suis quelqu'un d'assez sportif et en plus, je ne fume pas."

Ça, c'est pour l'endurance, reste l'agilité. Pour cela, Raphaël a gardé quelques astuces de serveurs. "C'est comme pour le service en salle, il faut essayer de regrouper toutes les masses au-dessus de la main en évitant de mettre les consommations sur les rebords du plateau", explique le spécialiste.

À l'image d'une étape du tour de France, il y a aussi tous les autres obstacles : les cols, les rues pavées, les escaliers et même quelques passants. "Quand on est en tête, les gens ne comprennent pas tout de suite qu'il y a une course."

Sûr de ses chances, Raphaël compte aller plus loin cette année en tentant la finale nationale à Limoges le samedi 30 septembre. L'an dernier, quelque 45 participants étaient en lice à Rouen. D'ailleurs, les inscriptions se poursuivent jusqu'au vendredi 8 septembre, sur le site des Vitrines de Rouen.