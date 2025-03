Formule 1. A Melbourne, Norris s'impose, les Normands Gasly et Ocon hors des points

La première course de cette saison 2025 de Formule 1 à Melbourne en Australie a été épique et a tenu toutes ses promesses, dimanche 16 mars.

Le Grand prix a été largement perturbé par la pluie, les faits de course et les nombreuses interventions de la voiture de sécurité, si bien que seulement 14 des 20 monoplaces ont passé la ligne d'arrivée. Sept constructeurs sont représentés dans le Top10. Et à ce jeu de nerfs et de contrôle, on retrouve devant les mêmes que l'année dernière : Lando Norris (McLaren) s'est imposé devant le champion du monde Max Verstappen (Redbull). George Russel (Mercedes) complète le podium.

Il y a de la déception pour les pilotes normands. Pierre Gasly, le pilote de Bois-Guillaume sur Alpine, termine 11e après une belle qualification (9e) le samedi et alors qu'il a fait une grande partie de la course dans le Top10. "Dommage, car c'était une course folle mais on n'a pas pris les bonnes décisions. On sait que l'on a de la performance", a-t-il réagi au micro de Canal+ à l'issue de la course.

Esteban Ocon, le pilote d'Evreux, pour ses débuts chez Haas, a en revanche souffert d'un vrai manque de rythme de la voiture et termine 13e, avant-dernier donc, juste devant son coéquipier. "On a maximisé ce qu'on avait entre les mains mais c'était une course compliquée avec un manque de grip et de vitesse", a-t-il indiqué à chaud au micro de nos confrères.

Prochain rendez-vous dès dimanche 23 mars en Chine sur le circuit international de Shanghai.