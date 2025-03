Météo. De la neige en Normandie ? Météo France l'annonce pour une certaine zone !

Après une semaine marquée par des températures clémentes, le mercure chute en Normandie. Météo France annonce même de la neige pour une petite zone de la région ! La nuit du mercredi 12 au jeudi 13 mars, aux alentours de Saint-Christophe-de-Chaulieu, à la jonction entre la Manche et l'Orne, quelques flocons pourraient faire leur apparition en toute fin de nuit et au petit matin. La température y est attendue autour de 1°C, de quoi potentiellement voir un léger saupoudrage.

Des températures en baisse et un temps mitigé

Ailleurs en Normandie, pas de neige à prévoir, mais un rafraîchissement bien marqué. Les températures matinales oscilleront entre 5 et 6°C. La journée s'annonce globalement lumineuse avec du soleil, sauf à Cherbourg, dans le Calvados et le long de la côte en Seine-Maritime où le ciel restera plus nuageux.

L'après-midi, le thermomètre affichera entre 6 et 7°C, bien loin des 16°C enregistrés la semaine dernière. Le ciel sera souvent couvert avec quelques averses et de rares éclaircies. L'ambiance s'annonce donc bien hivernale.

Un grand soleil vendredi, mais un froid mordant

Bonne nouvelle : le beau temps fera son retour vendredi 14 mars sur l'ensemble de la région. Le soleil brillera généreusement, mais attention au froid ! Les températures minimales chuteront drastiquement avec des valeurs proches de 0°C partout en Normandie, voire -1°C localement.

Il faudra donc ressortir gants et écharpes pour affronter cette fin de semaine glaciale. Mais avec le retour du soleil, l'impression de froid sera un peu moins rude. Reste à savoir si d'autres épisodes neigeux se préparent dans les prochains jours !