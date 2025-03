Rouen. Un institut pour poursuivre le travail d'Alain Cribier sur les maladies cardiaques

"C'est une immense émotion parce que c'est un hommage qui lui est rendu, mais c'est aussi un grand espoir", indique Françoise Cribier, veuve d'Alain Cribier, professeur rouennais décédé en février 2024. Le CHU de Rouen, l'Université Rouen Normandie et l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) ont officiellement lancé l'institut Cribier dédié aux maladies des valves cardiaques, le 6 mars. Une manière de poursuivre le travail de l'inventeur du Tavi, technique considérée comme une révolution mondiale qui permet de traiter sans chirurgie des patients atteints des valves cardiaques. "L'institut est une structure de coordination de tout ce qui tourne autour des maladies des valves cardiaques : la prise en charge des malades, la recherche, l'enseignement et la communication au grand public, le dépistage", détaille Hélène Eltchaninoff, chef du service cardiologie du CHU et responsable du programme de l'institut. "Le nom d'Alain Cribier résonne dans le monde entier. Son innovation pour la valve aortique a ouvert tout un champ de la cardiologie pour la qualité de vie des patients et pour améliorer leur pronostic."

Trouver des mécènes

Le nom Cribier est aussi un moyen d'attirer les investisseurs. Après les innovations d'Alain Cribier, le CHU s'est mis en réseau avec Caen, Lille et Amiens et a obtenu un grand appel d'offres national autour de la recherche sur le rétrécissement aortique, avec d'importants financements. Les projets sont toujours légion, mais l'argent vient à manquer. "On part en campagne pour récolter des fonds et mener à bien toutes ces recherches", précise la chercheuse. L'objectif à moyen terme : devenir un IHU, Institut hospitalo-universitaire, ce qui permet d'obtenir des financements et d'organiser la recherche.