Rouen. Il y a 20 ans, le TAVI sauvait son premier patient au CHU

En 2002, le premier patient atteint de rétrécissement aortique calcifié était opéré grâce à une technique médicale révolutionnaire inventée au CHU de Rouen par l'équipe du professeur Alain Cribier. Il n'existe pas de traitement pour soigner cette maladie, largement répandue chez les personnes âgées, qui gêne le passage du sang à l'entrée du cœur dans l'aorte. La seule technique pour limiter ses effets avant le TAVI était une lourde opération à cœur ouvert. Les patients trop âgés étaient considérés comme inopérable par les chirurgiens. "Je cherchais un moyen de traiter ces patients mourants", explique l'inventeur. Le TAVI (transcatheter Aortic Valve Implantation), pensé puis développé par le docteur Alain Cribier, permet d'installer une valve en tissu à l'aide d'un stent dans l'aorte. L'implantation de la valve se fait sans un point de suture et en anesthésie locale. Ses pairs ne croient pas en son idée "totalement loufoque". Pourtant, les effets sur les patients sont "instantanés".

Facile à poser pour les médecins, moins lourd pour le patient, le traitement fait ses preuves et la technique est reprise dans le monde entier. En 20 ans, cette technique médicale est devenue le traitement de référence en Europe pour les personnes de plus de 70 ans et de 65 ans aux États-Unis. 870 000 patients atteints de cette maladie ont reçu un TAVI et plus 1,5 million de patients ont bénéficié de l'idée du docteur rouennais.

Cinq millions de personnes sont atteintes de cette maladie en Europe. Elle tend à se développer "puisqu'elle est directement liée au vieillissement de la population", explique la professeure Hélène Elfchaninoff.