Rouen. Un équipement de pointe pour la cardiologie au CHU de Rouen

Visualiser le fonctionnement du cœur grâce à une simple veste équipée de 252 électrodes. C'est désormais possible au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen (Seine-Maritime) avec un équipement installé dans la nouvelle salle de rythmologie, inaugurée mardi 12 décembre 2017. Ce service spécialisé de cardiologie est dédié à l'étude de l'activité électrique du cœur pour traiter ensuite des arythmies cardiaques. Cette nouvelle salle devrait "permettre une meilleure prise en charge des patients de toute la région", explique le professeur Hélène Eltchaninoff, chef du service cardiologie.

Il s'agit aussi de développer l'ambulatoire, c'est-à-dire la possibilité pour un patient d'entrer à l'hôpital le matin, d'être opéré dans la journée et de repartir le soir. "Pour le moment, on garde les patients une nuit, mais avec ce nouvel équipement non invasif, on va améliorer leur prise en charge", précise le professeur Frédéric Anselme, cardiologue, responsable de l'unité de rythmologie.

Premier appel d'offres global

Pour le professeur Hélène Eltchaninoff, cette inauguration va améliorer le rayonnement du CHU de Rouen en France : "il était l'un des derniers en France à n'avoir qu'une salle de rythmologie, désormais le temps d'attente sera réduit avec ces deux salles." Ce nouvel équipement à la pointe doit aussi "aider à attirer des médecins et du personnel soignant à Rouen", ajoute le professeur Frédéric Anselme.

C'est aussi une première pour un CHU français puisque l'établissement rouennais a conclu un contrat global avec la société Meditronic après un appel d'offres lancé à la mi 2016. Il porte sur les cinq prochaines années et comprend la fourniture de l'équipement médical, mais aussi des prestations d'accompagnement et de conseils du personnel soignant ainsi que la fourniture de dispositifs médicaux comme des défibrillateurs. "Ce contrat a permis de réaliser l'ouverture d'une salle qui n'aurait jamais eu lieu autrement, affirme Ronan Talec, directeur des achats du CHU, un tel équipement nous aurait coûté entre 700 et 800 000 euros, ce qui n'est pas possible dans le contexte actuel de restriction budgétaire".

