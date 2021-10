Rouen. Un baby-foot normand pour les enfants malades au CHU de Rouen

C'est un cadeau de Noël avant l'heure pour les enfants malades hospitalisés au CHU de Rouen (Seine-Maritime). Un baby-foot est installé, mardi 18 décembre 2018, dans le service d'oncologie pédiatrique. Il a été conçu par la société Le Conquérant, avec le soutien de l'association Vie et espoir.

Le moral "ça compte"

C'est le premier baby-foot installé en milieu hospitalier par l'entreprise rouennaise qui veut généraliser l'équipement partout en France. "Le baby-foot a été adapté pour les enfants avec une partie magnétique pour qu'ils puissent s'amuser en le personnalisant", explique Sébastien Lebourg, le porteur du projet.

L'objectif est d'offrir du divertissement pour les enfants malades en leur donnant l'occasion de passer un bon moment entre eux. "Le baby-foot est fédérateur, il permet de créer du lien et d'exprimer aussi son ressenti, poursuit-il, pour les adultes on dit toujours que le moral ça compte quand on a un cancer, pour les enfants c'est pareil."

Sébastien Lebourg Impossible de lire le son.

Pour les entreprises

Après Rouen, un baby-foot pourrait être installé dans les hôpitaux d'Amiens, de Lille ou encore de Brest. L'entreprise est à la recherche de mécènes qui pourraient financer leur installation.

Le Conquérant s'adresse aussi aux entreprises qui peuvent acheter un baby-foot pour leurs salariés. "La particularité de notre baby-foot, c'est qu'il y a autant d'hommes que de femmes et les personnages sont typés mangas", décrit Sébastien Lebourg.