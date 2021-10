Rouen. Le CHU paralysé par un bug informatique

Le personnel et les patients du CHU de Rouen (Seine-Maritime) vivent une journée très compliquée, le samedi 16 novembre 2019. Depuis le début de journée, l'ensemble de l'hôpital est victime d'un bug informatique qui paralyse tout son réseau informatique. Ce sont donc tous les services qui sont concernés et qui doivent travailler sans l'aide de la technologie.

Le CHU victime d'une cyberattaque ?

Les soins classiques sont évidemment compliqués, selon les quelques indications données par le personnel soignant. Mais c'est surtout le service des urgences qui est paralysé par cette panne. Un message posté par un internaute indique que la direction renvoie les malades qui y arrivent vers d'autres sites voisins, sauf en cas d'urgence vitale.

Pour le moment, les causes de cette panne ne sont pas connues et la direction du CHU ne répond pas aux sollicitations. Mais sur les réseaux sociaux, des membres du personnel de l'hôpital avancent ouvertement la théorie d'une cyberattaque. Une thèse qui reste possible mais qui n'a pas encore été confirmée pour le moment.

Piratage informatique au CHU de Rouen. Arrêt de tous les ordinateurs. procédures dégradées.

Une belle pagaille qui montre notre fragilité. — MARIE Jean-Paul (@MARIEJeanPaul7) November 16, 2019

A LIRE AUSSI.

Espionnage: Airbus cible d\'une série de cyberattaques via ses sous-traitants