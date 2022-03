Rouen. Grosse mobilisation pour la grève au CHU

Pendant que de nombreux collègues convergeaient vers Paris, eux préféraient rester dans leurs locaux, pour défendre leurs conditions de travail, d'accueil des patients et de rémunération. Le jeudi 14 novembre 2019, en fin de matinée, plus de 500 employés du CHU de Rouen (Seine-Maritime) se sont réunis pour faire grève sur le site de l'hôpital. Après une opération "die in" dans le hall de l'anneau central, avec de nombreuses blouses blanches allongées au sol, une gigantesque chaine humaine s'est déroulée autour des bâtiments, sur les parkings et dans les allées.

Plus de considération

Pour former les maillons, de nombreux services avaient répondu à l'appel avec des médecins, des infirmiers ou encore des manipulateurs en radiologie. C'est le cas d'Anissa, qui faisait grève "pour la première fois depuis 10 ans. Il faut que les gens comprennent que nous aussi on fait partie du personnel soignant, qu'on remplit souvent des missions médicales." Et donc toucher les primes qui doivent aller avec. Un message appuyé par la pancarte "Nous ne sommes pas que des presse-boutons" de son collègue, à côté.

Au CHU de #Rouen ils sont maintenant quelques centaines à bloquer l'entrée du bâtiment principal avec un "die in". #santé #greve pic.twitter.com/nVOevbPQhV — Tendance Ouest 76 (@Tendanceouest76) November 14, 2019

Plus loin, les rangs étaient grossis par de nombreux futurs médecins, externes comme internes, encore en études de médecine dont la situation est souvent précaire. "Nous sommes payés 1,75 € de l'heure, alors que d'autres étudiants en stage sont payés plus de 3 €. Aujourd'hui, on en a gros !", clamait Anne-Charlotte Lerick, externe et étudiante en cinquième année.

Après de nombreux appels devant le bâtiment des services généraux, une délégation de représentants syndicaux a été reçue à la mi-journée par le directeur-adjoint de l'hôpital.

A LIRE AUSSI.

Grève du personnel au CHU de Rouen : "Nous sommes mariées à l'hôpital" témoigne une aide-soignante