Télévision. Le Columbo normand débarque sur TF1 : "Joseph", la nouvelle série policière bonne humeur tournée en Normandie

Imaginez un enquêteur un peu maladroit, mais diablement efficace. Joseph, c'est lui. Avec son enthousiasme débordant, sa bienveillance et son flair unique, il arrive toujours à ses fins… souvent là où on ne l'attend pas !

"Joseph" : c'est quoi cette nouvelle série ?

Créée et réalisée par Lucien Jean-Baptiste (connu pour "La Première étoile"), cette série policière mêle humour et suspense dans un format de six épisodes de 52 minutes. TF1 mise sur une diffusion événement chaque jeudi soir à 21h10, avec deux épisodes hebdomadaires.

Un tournage 100% normand (ou presque)

Si vous avez croisé des caméras dans le Cotentin l'été dernier, ce n'était pas un mirage. La série a posé ses valises en Normandie pour un tournage intense entre juillet et août 2024. Cherbourg-en-Cotentin, La Hague, Martinvast, Valognes, Fermanville, et même Yvetot-Bocage… autant de décors naturels mis en valeur à l'écran.

Après quelques semaines de captation ailleurs en Normandie, l'équipe de production a finalisé le tournage dans le Cotentin, avec le soutien financier de la Région. Et qui sait ? Vous connaissez peut-être un figurant qui a participé à cette aventure !

Un détective attachant, un style unique

Joseph, c'est le genre de personnage qui ne paye pas de mine, mais qui voit tout. Avec sa gentillesse naturelle, il met tout le monde en confiance… avant de démêler les intrigues les plus tordues. Son atout ? Un œil affûté et une intuition hors norme.

TF1 le décrit comme "impossible à soupçonner" : jovial, avenant, il sait se fondre dans le décor. Mais derrière son sourire, il cache une détermination sans faille. Ajoutez à cela une vie personnelle un peu chaotique et des situations parfois cocasses… vous obtenez un cocktail parfait pour une série aussi drôle que prenante.

De la Normandie à votre écran : une ambiance authentique

La série met un point d'honneur à ancrer son intrigue dans un cadre réaliste. Dès le premier épisode, les spectateurs auront droit à une immersion totale dans la culture locale : bonne cuisine, paysages marins sublimes et même un skipper !

TF1 semble avoir trouvé la recette parfaite : une enquête policière bien ficelée, un héros atypique et des décors normands à tomber. Reste à voir si "Joseph" fera aussi bien que les grands classiques du genre…

Alors, on regarde ?

Si vous aimez les séries policières intelligentes et légères, "Joseph" devrait vous séduire. Rendez-vous dès jeudi 6 mars sur TF1 pour découvrir ce détective pas comme les autres. Et qui sait, peut-être reconnaîtrez-vous un coin familier à l'écran !