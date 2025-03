Le Havre. Depuis octobre, ils ont de l'eau tiède au robinet : "37°C, ce n'est pas chaud pour se laver !"

"Cela fait 43 ans que j'habite ici et c'est le premier hiver où l'on a froid !", soupire Martine Lemarchand, présidente de l'Amicale Gemeaux-Noroit, au Havre. Cette association défend depuis plus de trois décennies les intérêts des habitants d'une résidence comprenant sept bâtiments, soit 140 logements, dans le secteur des Points Cardinaux, sur les hauteurs du Havre.

"Douche fraîche ou pas de douche du tout !"

Depuis la remise en chauffe, en octobre, plusieurs locataires subissent des dysfonctionnements. Aux problèmes de chauffage s'ajoute le réseau d'eau, très souvent tiède au robinet. "Matin et soir, je relève la température", explique Eliane Brunel, secrétaire de l'Amicale, rencontrée lundi 24 février. Sur le téléphone de cette locataire, les photos d'un thermomètre de cuisine plongé dans un verre d'eau se mêlent aux photos de famille. "Ce matin à 8h10, il a fallu remplir un lavabo entier pour obtenir un verre d'eau tiède, à 37°c. Ce n'est vraiment pas chaud pour se laver !" L'eau est parfois correctement chauffée, mais de manière aléatoire dans la journée, selon ces habitantes. "Ma petite voisine qui travaille s'est déjà levée à 1 heure du matin pour prendre une douche chaude", relate Martine Lemarchand. "Parfois, c'est douche fraîche, ou pas de douche du tout ! On se lave au lavabo…"

Martine Lemarchand et Eliane Brunel tentent de comprendre d'où vient le problème. Une bataille administrative.

Ces problèmes, l'Amicale Gémeaux-Noroit les a rapidement remontés au bailleur Logeo Seine, mais aussi à la société SDCMG, filiale d'Engie Solutions, qui gère le réseau de distribution de chaleur du Mont-Gaillard, auquel sont raccordés les bâtiments depuis 2021. Inquiète du risque sanitaire (la légionellose se développant dans une eau entre 20 et 45°C), l'association a aussi alerté la communauté urbaine.

Un problème sur le réseau de chaleur urbain

Contacté également par Tendance Ouest, Logeo Seine indique que "le problème vient d'un manque de puissance du réseau de chaleur urbain géré par Engie pour le compte de la communauté urbaine". Ce réseau primaire produit de la chaleur depuis la chaufferie bois rue Capuchet et gaz du Mont-Gaillard. Le bailleur dit avoir mobilisé ses prestataires "pour améliorer l'efficacité du réseau secondaire" qui est à sa charge, depuis une sous-station.

De son côté, Engie confirme que ces insuffisances ont touché "plusieurs quartiers du Mont-Gaillard", "de manière hétérogène", sans toutefois préciser le nombre de foyers concernés. "L'insuffisance du service a été rétablie en moins d'une demi-journée mais les températures hivernales de janvier ont accentué le phénomène sans pour autant mettre en risque les abonnés", poursuit Engie.

Plusieurs bailleurs concernés

Le fournisseur d'énergie évoque aussi "un plan d'actions en cours de déploiement" sous le contrôle du Havre Seine Métropole. Une réunion avec plusieurs bailleurs a eu lieu dernièrement. "Une première modification a été réalisée pendant les vacances de février. Les premiers retours sur le fonctionnement sont positifs sur les 10 derniers jours", affirme Engie Solutions, se disant "confiant pour consolider la situation sur le mois de mars".

Des problèmes de chauffage aux Points Cardinaux Impossible de lire le son.

L'Amicale, contactée à nouveau lundi 3 mars, constate toujours des dysfonctionnements et s'inquiète du coût des charges, puisqu'il est nécessaire de faire couler de l'eau longtemps pour obtenir l'eau tiède. Le bailleur Logeo Seine se dit favorable "à proposer un geste commercial" à ses locataires, "bien que ces difficultés soient totalement indépendantes" de sa volonté.

A noter que ces dysfonctionnements n'ont aucun lien avec les travaux d'extension du réseau de chaleur Le Havre Sud, indépendant de celui du Mont-Gaillard.