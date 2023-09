Le Havre. Le réseau de chaleur urbain bientôt opérationnel

Le réseau de chaleur du Havre devient plus écolo. De la chaleur récupérée sur la zone industrielle va être raccordée à tout un réseau de canalisations en se raccordant sur le réseau existant de Caucriauville, créé à la fin des années 1960. La chaleur viendra d'une nouvelle chaufferie, BioSynErgy (utilisant du bois de récupération) et du site pétrochimique de TotalEnergies.

La canalisation a été posée au pied du pont 7bis.

Une étape importante a été réalisée lundi 18 septembre. Pour connecter le réseau à la zone industrielle, il faut traverser le canal de Tancarville. Les canalisations ont été placées au fond du canal, ce lundi, entre le pont 7bis et le pont 8. Le chantier était complexe. Il a fallu dans un premier temps creuser le canal (en juin) pour enterrer les canalisations à plus de quatre mètres sous le fond du canal. 16 000 m3 de sédiments ont été enlevés. Pour la pose des canalisations, le port du Havre n'a autorisé qu'un jour de fermeture complet du canal, lundi dernier. Plusieurs grues et barges ont transporté et posé cette pièce de 120 tonnes sur 110 mètres de long.

La canalisation traversant le canal fait 110 mètres de long pour 120 tonnes.

L'extension du réseau de chaleur du Havre va permettre le raccordement de 37 500 logements grâce à 50 kilomètres de canalisations supplémentaires. Grâce à la nouvelle centrale biomasse BioSynErgy et à la récupération de la chaleur de Total, le projet va diviser l'empreinte carbone du réseau par sept. L'émission de 51 000 tonnes de CO 2 par an va être évitée. De plus, le coût de cette source de chaleur devrait être 20 % moins cher que le gaz.

Côté calendrier, la chaufferie BioSynErgy doit être mise en service le 1er octobre. Avant la fin de l'année, l'université et l'hôpital Monod seront raccordés au réseau de chaleur. Le réseau sera totalement terminé (jusqu'au front de mer) avant la fin 2025.