Place du commerce près de Rouen. Trois adresses pour vos papilles et votre style

Trois nouveaux commerces sont à découvrir cette semaine : une épicerie fine à Pavilly, un salon de thé et un coiffeur-barbier à Duclair.

Commerces de bouche et coiffeur

Une nouvelle épicerie fine s'est installée au 21 rue Jean Maillard à Pavilly. Elle se nomme Foca e Gusto. On y retrouve des produits typiquement italiens comme des pâtes, de la charcuterie et des fromages. Elle est ouverte le lundi de 11h à 14h et du mardi au samedi de 10h à 19h. A Duclair, deux nouveaux commerces sont à découvrir. D'abord, La Bulle Gourmande, un salon de thé où l'on peut manger des spécialités salées et sucrées sur place. Des gaufres, des quiches, des cakes et des cookies sont proposés. Le lieu est ouvert du mardi au dimanche. Ensuite, après l'ouverture d'un premier établissement à Malaunay, The barb'man a ouvert une seconde adresse dans la ville duclairoise, The barb'man 2. C'est un coiffeur-barbier qui accueille les hommes et les enfants.

