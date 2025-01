Place du commerce. Quelles sont les nouveautés de l'agglomération ?

Cette semaine, trois nouveautés sont à découvrir : Maison Elise, JNC Coiffure et Margherite.

Boulangerie, coiffeur et pizzeria

Maison Elise, c'est le nom d'une toute nouvelle boulangerie installée au 2 place des Emmurées à Rouen. Mille-feuilles, éclairs et trompe-l'œil sont en vitrine pour le plus grand bonheur des becs sucrés. On retrouve aussi des baguettes traditions et des pains spéciaux à base de maïs ou encore d'orge. Du côté de Montville, JNC Coiffure est un nouveau salon qui vient d'ouvrir. Tous les membres de la famille peuvent s'y faire coiffer ou couper les cheveux car des prestations pour les hommes, les femmes et les enfants ont été pensées par la gérante Julie Villalvilla. Enfin, à Rouen du côté de la place Henri IV, Margherite propose des pizzas à emporter et en livraison mais seulement à partir de 18h. Parmi les spécialités, on retrouve la Regina, la 4 Fromaggi ou encore la Forza Italia avec une pâte faite maison bien aérée.

