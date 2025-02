Près de Caen. Une deuxième commune calvadosienne dans le classement des villages où il fait bon vivre

La Normandie, et notamment le Calvados, brille dans le classement de l'Association Villes et Villages où il fait bon vivre.

Derrière Epron qui occupe la première place du palmarès 2025, on retrouve la commune d'Authie qui se positionne comme l'année dernière à la cinquième place. Qu'est-ce qui la rend si agréable ? Son maire, Olivier Simar, a quelques idées : "La salle des fêtes, le tout nouveau terrain de foot et le city-stade participent à l'attractivité mais aussi la sérénité qui règne dans notre village, situé entre ville, mer et montagne."

Avec son bar PMU qui rassemble les habitants au centre du bourg, et son coiffeur, Authie ne manque de rien… à part d'un repreneur pour la boulangerie Les Saveurs du Bessin !