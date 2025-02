Musique. -M- de retour avec son merveilleux projet Lamomali, plus vibrant que jamais !

En 2017, -M- présentait Lamomali, fruit de son amour pour le Mali et de sa complicité avec le griot Toumani Diabaté, entouré de son fils Sidiki.

Cet album unique réinventait une afro pop universelle. Il propageait au-delà de la France et du continent africain ses messages de tolérance et de vivre ensemble. Des artistes prestigieux de la scène française et internationale participaient à ce projet collectif : Fatoumata Diawara et Sidiki Diabaté, mais aussi Amadou & Mariam, Jain, Seu Jorge, Oxmo Puccino, Youssou N'Dour, Nekfeu, Ibrahim Maalouf…

L'aventure malienne de -M- avait été couronnée de succès : une tournée à guichets fermés, un album écoulé à près de 300 000 exemplaires et récompensé par une Victoire de la Musique.

En 2025, Lamomali signe son retour sur le devant de la scène en proposant une exploration profonde des racines qui l'ont fait naître.

A la suite de la disparition de Toumani Diabaté en juillet dernier avant la fin des enregistrements, c'est entouré de son fils Balla Diabaté et de Fatoumata Diawara que -M- ouvre un nouveau chapitre.

Je suis Mali en est le premier extrait. Trait d'union entre Paris et Bamako, le titre conjugue la guitare pop de -M- et les sonorités africaines portées par la kora des Diabaté et la voix de Fatoumata Diawara. Un véritable voyage d'ouverture entre les cultures.

Lamomali n'aura jamais aussi bien porté son nom, tant la kora et l'âme de Toumani Diabaté continueront de résonner dans cette nouvelle aventure.

-M- se produira au festival Beauregard à Hérouville-Saint-Clair le 4 juillet prochain. Il passera aussi par le Zénith de Rouen le 25 septembre, au Mans à l'Antares le 9 octobre de cette année et au Zénith de Caen le 17 octobre, avant deux Accor Aréna à Paris les 16 et 17 décembre 2025.