Au Zenith de Rouen, M voyage en musique

Le 6e album de M baptisé "îls", inspiré par un séjour en Californie puis à la Réunion est aussi contrasté que ces deux terres. Alors que le clip de Mojo diffusé sur le web en teaser un mois avant la sortie laissait présager un retour aux sources dans une version plus énergique et plus rock que le précédent, M surprend encore avec un album hétéroclite entre rock énergique et suave pop. Balade musicale entre Baïa latino, le jazz manouche de La maison de Saraï et le japonisant Machine,

M propose ici un tour d'horizon où prime toutefois une simplification formelle privilégiant sur scène un trio efficace accompagné par la batterie et la basstar –basse, guitare et échantillonneur en un seul instrument. M créateur insatiable se veut inclassable. Avec sa voix haut perchée et ses habituels jeux de mots il fait de cette exploration musicale une nouvelle aventure inspirée et aérienne.

Pratique. Samedi 25 mai, à 20h, Zénith de Rouen. Tarifs 32 à 59 €.