Rouen. Loisirsland ouvre ses portes au Parc des Expositions

Cette année encore, pendant les vacances scolaires d'hiver, Loisirsland revient au Parc des Expositions de Rouen pour transformer cet espace en un immense parc d'attractions couvert !

Un paradis du divertissement pour petits et grands

Avec plus de 6 000m² de jeux en accès libre, Loisirsland offre une multitude d'activités pour tous les âges. Structures gonflables géantes, trampolines, toboggans, jeux d'adresse, parcours aventures… Il y en a pour tous les goûts ! Les plus jeunes pourront s'émerveiller dans des espaces adaptés, tandis que les plus grands pourront relever des défis ludiques et sportifs. L'ambiance festive et colorée fait de cet événement un incontournable des vacances d'hiver.

Cécile Dupire, responsable communication, nous parle de cet événement :

