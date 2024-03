Près de Rouen. Loisirsland : les enfants investissent ce parc d'attractions géant pendant les vacances scolaires

Sauter, jouer, s'amuser… C'est ce que recherchent les enfants qui viennent à Loisirsland avec leurs parents, voire leurs grands-parents. Pour la 16e édition, ce parc de structures gonflables géantes est ouvert jusqu'au dimanche 10 mars au Parc des Expositions du Grand-Quevilly, près de Rouen.

Lire aussi. Rouen. Toboggans, karts, chasses au trésor… A Loisirsland, les enfants sont rois

"Parfois, ça fait peur"

Les enfants ont l'embarras du choix en termes d'attractions : toboggans géants, karts, rodéos, etc. Elles ont été pensées en fonction de leur âge : pour les 0-3 ans, les 3-6 ans, 6-12 ans et les plus de 12 ans. Côté nouveauté cette année, les enfants ont découvert un parcours d'accrobranche. "Parfois, ça fait peur parce que ça bouge un peu", confie Rorry Caumont Christophe, 11 ans. "Au début, on doit marcher sur une corde et après on doit escalader, ça ressemble à une araignée géante." Son frère, Loris, 9 ans, a préféré le karting. "J'ai bien aimé en faire, c'était marrant", ajoute-t-il. "Il faut bien conduire parce que c'est assez rapide", précise-t-il. "On est dans un petit kart et il y a un bouton rouge qui permet de faire ralentir la personne qui est devant".

Pour le rodéo, il faut s'accrocher

Pour la première fois, Sarah Jaouen, 11 ans a testé le rodéo. Elle est montée sur un taureau mécanique. "Au début, c'était facile et à la fin, ça commençait à devenir plus dur", confie la petite fille. "Quand le mouvement s'arrêtait d'un coup, il fallait bien se tenir. Quand ça allait vite, j'ai adoré". Elle a aussi apprécié les structures gonflables. "On peut sauter, faire des courses avec mon cousin, ma cousine et mon petit frère", décrit-elle. Ce qu'elle préfère c'est escalader. "C'est un peu comme si on faisait du sport en même temps, c'est ça qui est bien."

Les gourmands peuvent aussi profiter d'un stand dédié aux confiseries comme les barbes à papa.

De 10h à 18h30 tous les jours jusqu'au dimanche 10 mars.