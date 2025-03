Le Grand-Quevilly. J'ai testé pour vous Prison Island, "un jeu d'aventure en équipes"

Après Caen et Lille, c'est au tour de Rouen d'accueillir Prison Island, "un jeu d'aventure en équipes sur le thème de la prison", indique Clément Charlet, manager régional. Le jeu se situe au 6 rue Antoine de Lavoisier au Grand-Quevilly. Le principe est simple, on constitue une ou plusieurs équipes de trois ou quatre joueurs puis on explore la prison. Sur le site de Rouen, 27 cellules sont à découvrir. Ce sont "27 défis différents à réaliser".

Bien communiquer avec son équipe

Avec deux amis, j'ai testé ce nouveau concept. Première étape, choisir un nom d'équipe. Nous optons pour "Tendance win", en référence à Tendance Ouest. Nous recevons un pass pour avoir accès aux cellules au sein desquelles se situent les épreuves. Chacune d'elles nous rapporte des points et un classement en direct permet de nous situer par rapport aux autres équipes. Contrairement aux escape games, "on ne vous dit pas ce que vous devez faire. Vous le découvrez le moment venu", relate Clément Charlet. La communication est essentielle car nous devons résoudre chaque épreuve dans un temps imparti pour accumuler un maximum de points.

Après avoir écouté les consignes, le jeu commence. Nous voilà dans le couloir de la prison. Il faut observer chaque pancarte collée à côté des portes car elle nous donne des indices sur la nature de l'épreuve : physique, intellectuelle etc. Nous rentrons dans une première salle. Pour ce premier défi, pas de suspense. On voit des ballons de basket et des filets : on comprend vite qu'il faut marquer le plus de paniers possible. Mais ce n'est pas si simple, car il y a une difficulté à prendre en compte. On doit passer nos bras à travers les barreaux pour attraper les ballons. Pour une première, notre score n'est pas excellent mais on ne baisse pas les bras car chez Prison Island, même si on ne réussit pas l'épreuve du premier coup, on peut retenter notre chance. Mais il ne faut pas trop s'acharner car dans notre cas, nous avons opté pour la formule d'1h à 19€. Il faut donc réfléchir et agir vite. Nous enchainons sur une seconde salle. Nous découvrons des cartes géantes. Le principe, trouver les cartes qui s'affichent sur un écran puis appuyer sur le bouton correspondant.

Lorsque notre temps de jeu est écoulé, notre pass ne fonctionne plus. Nous ne pouvons plus entrer dans aucune salle. Nous nous dirigeons vers la sortie et recevons une fiche indiquant le nombre de cellules ouvertes et notre score. Nous avons fait 17 épreuves et obtenons la note de 719/1650. Si vous aussi vous aimez les défis, foncez !