Rouen. Structures gonflables, trampolines, accrobranche… Loisirsland revient au Parc Expo pour les vacances

Pour sa 17e édition, du 11 au 23 février, le parc d'attractions couvert Loisirsland fait peau neuve. L'équipe du Parc des Expositions de Rouen renouvelle entièrement les structures. Elles sont adaptées à tous les âges et permettent de partager de bons moments en famille. Loisirsland mise sur la diversité avec chaises volantes, mini-karting, piscine à balles, accrobranche, trampolines, jeux de force, et bien sûr, des structures gonflables qui assurent le succès de cette nouvelle édition. En tout, une quarantaine de jeux géants sont mis à disposition, placés sous la surveillance d'animateurs spécialisés. La variété des jeux ou la zone de pique-nique et de snack permettent d'y passer la journée entière en famille. Une journée ponctuée par les animations accessibles à tous du partenaire Happy City et par les déambulations de mascottes : Minnie, Pikachu ou encore Captain America en fonction des jours.

Pratique. du 11 au 23 février. Parc Expo à Rouen. 0 à 10€. loisirsland.com.