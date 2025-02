A la télé. Dexter : Les Origines arrive ! Peut-on regarder le préquel sans avoir vu la série culte ?

Le jeudi 6 février 2025, Dexter : Les Origines débarque en France, avec la diffusion des deux premiers épisodes (sur un total de 10). Un préquel très attendu qui plonge les fans dans l'adolescence de l'iconique Dexter Morgan, le tueur en série au sens moral, avant son premier meutre. Mais est-il possible de regarder cette nouvelle saison sans avoir vu la série originale ? La réponse est oui, et voici pourquoi.

Un préquel accessible aux néophytes

Dexter : Les Origines nous dévoile l'histoire de Dexter avant qu'il ne devienne l'assassin que l'on connaît. Si certains éléments résonneront plus fortement chez les spectateurs ayant déjà vu la série, le scénario est conçu pour attirer aussi les novices. Le préquel met en lumière l'évolution du personnage, ses luttes intérieures et les événements marquants qui l'ont façonné. Bien qu'il fasse des clins d'œil à la série originale, chaque épisode est autonome et suffisant en lui-même pour ceux qui n'ont jamais regardé Dexter.

Les principaux noms du casting

Les mêmes personnages feront leur retour sur petit écran... mais étant plus jeunes, d'autres acteurs les interprèteront. C'est Patrick Gibson, 29 ans, qui a l'honneur d'interpréter Dexter Morgan, tandis que la comédienne Sarah Michelle Gellar joue Tanya Martin, sa nouvelle supérieure. Christian Slater endosse le rôle de Harry Morgan, le père adoptif de Dexter. Et Michaël C.Hall, inoubliable interprète de Dexter dans la série originale ? Il sera bien là... ou presque ! Ce sera sa voix que l'on écoutera lorsqu'on entendra un Dexter plus âgé.

• Attention : regarder le préquel avant la série originale vous amènera à spolier certains événements de cette dernière. Vous êtes prévenu !

Où regarder Dexter : Les Origines et à quel prix ?

La série sera disponible sur Canal+. L'offre la moins coûteuse est à 19,99€ par mois.

Revoir la série originale ?

Pour les fans absolus ou pour ceux qui veulent découvrir la série culte avant de regarder le préquel, les huit saisons (96 épisodes) mettant en scène les aventures de Dexter sont à visionner en intégralité sur Canal+.