Cherbourg. Plus de croisiéristes dans le Cotentin en 2025 ?

Depuis 2020, Cherbourg accueille chaque année de plus en plus de bateaux de croisière. En 2024, 179 896 passagers ont débarqué au port de Cherbourg pour un total de 63 escales.

2025 : autant de bateaux mais plus de croisiéristes

Devant cette augmentation, la Ville a inauguré le 17 septembre son nouveau terminal croisière, plus accueillant pour les visiteurs, avec des panneaux d'information et même un petit magasin. "Depuis que le terminal est ouvert, la boutique a enregistré une progression de 150% de son chiffre d'affaires", note Manuela Mahier, élue de l'agglomération du Cotentin. 2025 s'annonce tout aussi dynamique avec 56 escales, mais les élus espèrent un plus grand nombre de visiteurs. "Ce que l'on vise pour cette année, ce sont des bateaux plus remplis. De plus en plus, les gens choisissent Cherbourg pour leurs escales, nous devons continuer sur cette lancée", déclare encore l'élue.

Le Cotentin, terre accueillante ?

Fidéliser les compagnies de croisières passe en premier lieu par la satisfaction de leurs clients. "A chaque escale, les croisiéristes ont un questionnaire de satisfaction à remplir. Selon le degré de satisfaction général, la compagnie reviendra ou ne reviendra pas dans le port", explique Manuela Mahier. A Cherbourg, tout a été pensé pour que l'accueil soit d'une qualité irréprochable. "Nous sommes les seuls à accueillir nos visiteurs dans la salle des bagages historique de notre gare maritime, en plus notre réseau de bus leur permet de découvrir facilement Cherbourg et ses alentours, certains vont même jusqu'au nez de Jobourg. A cela on ajoute le réseau de commerçants 'cruise friendly'. La Ville s'arrange aussi pour agencer ses événements avec les escales des croisières. Le but est d'offrir une réelle expérience aux habitants", détaille l'élue.

Pour encore améliorer l'accueil des croisières, la salle des bagages devrait se refaire une beauté dans les prochains mois, et on attend aussi l'électrification des quais pour 2026.