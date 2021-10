2000 Britanniques en escale à Cherbourg

Adventures of the Seas, un paquebot de la compagnie américano-norvégienne Royal Caribbean Cruise Line, effectue ce lundi 6 mai une escale imprévue et inaugurale à Cherbourg. Il est arrivé ce matin avant 8 heures au quai de France.

A bord de ce navire de 311 mètres de long, 2000 touristes, pour la plupart britanniques, et 1185 membres d'équipage. Une aubaine pour les commerçants ouverts ce lundi, car le soleil est au rendez-vous dans le port du Cotentin.

Les passagers pourront découvrir le cap de la Hague, le Val de Saire ou les plages du débarquement durant cette "mini-croisière" de trois jours et deux nuits. Parti de Southampton hier, Adventure of the Seas repartira vers le sud de l'Angleterre après son escale cherbourgeoise. C'est d'ailleurs la première fois que ce paquebot effectue un aussi court séjour. Un test pour connaître l'intérêt des voyageurs pour ce genre de formule.