Le MSC Opéra en escale à Cherbourg

Les Cherbourgeois sont habitués à voir amarré au quai de France le MSC Opéra, venu déjà 10 fois depuis 2011. Il sera en escale à Cherbourg toute la journée, ce jeudi 16 mai.

A bord de ce paquebot qui peut accueillir 2.343 passagers, des croisiéristes italiens, espagnols, néerlandais et français. Lors de cette croisière, débutée le 8 mai à Nice, ils ont ensuite rejoint Gênes (Italie) puis Barcelone et Cadix (Espagne), Lisbonne et Vigo (Portugal) avant de rejoindre Cherbourg. Ils s’arrêteront ensuite à Zeebruge (Belgique) puis Southampton pour débarquer à Amsterdam.

Le concurrent de Costa Croisière

Cette escale leur permettra de découvrir le Val de Saire, les plages du débarquement, la Hague mais aussi les saveurs normandes, avec la visite d'une cidrerie et de la Maison du Biscuit.

La compagnie MSC s’est considérablement développée ces dix dernières années (12 paquebots pouvant accueillir 30.154 passagers). Elle n’a jamais été aussi proche de son concurrent européen Costa Croisière, qui possède une flotte de 14 navires avec une capacité passagers de 31.826.