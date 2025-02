Musique. Beyoncé annonce une nouvelle tournée : elle s'arrêtera en France pour deux dates exceptionnelles !

Deux ans après le Renaissance World Tour, Beyoncé s'apprête à faire son grand retour sur scène. Dimanche 2 février 2025, lors des Grammy Awards - soirée au cours de laquelle elle a remporté trois trophées, dont le plus prestigieux, celui de l'Album de l'année - la star américaine a révélé qu'elle entamera une nouvelle tournée mondiale, de vingt-deux dates, pour son album country Cowboy Carter.

Sur Instagram, elle a partagé une affiche révélant les nombreuses villes où elle se produira : elle chantera principalement aux Etats-Unis, avec des concerts à Los Angeles, Chicago, New York, Houston, Washington D.C., Las Vegas et Atlanta. Elle fera également escale en Europe, avec des spectacles prévus à Londres et Paris.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Beyoncé (@beyonce)

Sur X, le Stade de France a ensuite dévoilé les deux dates du show. Beyoncé sera à Paris les 19 et 21 juin 2025. La billetterie pour ces deux dates ouvrira le vendredi 14 février à 12h.