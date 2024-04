Musique. Carton pour l'album Cowboy Carter, de Beyoncé

Cela fait deux ans que Beyoncé n'avait pas sorti d'album. Renaissance, son septième album studio, était sorti le 29 juillet 2022. Avec Cowboy Carter, paru le vendredi 29 mars 2024, Beyoncé nous plonge dans les racines de son pays natal : Houston, au Texas.

L'album permet à la chanteuse de battre déjà plusieurs records, notamment celui du disque le plus écouté sur Spotify. En effet, Cowboy Carter est l'opus le plus streamé sur la plateforme depuis le début de l'année, avec plus de 76 millions d'écoutes en 24 heures.

Idem pour Amazon Music, où Beyoncé signe le meilleur démarrage de sa carrière. Plateforme sur laquelle Cowboy Carter enregistre également le meilleur démarrage pour un album country d'une artiste féminine. Enfin, sur iTunes, le disque se classe numéro un dans 48 pays, dont la France.

Un nouvel album sur lequel la chanteuse a collaboré avec de grands noms de la musique country comme Dolly Parton ou Willie Nelson, mais aussi des duos avec Miley Cyrus et Post Malone.